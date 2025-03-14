Росіяни намагаються заходити на територію Сумської області: деталі від ДПСУ

Російські окупаційні війська малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області у напрямках населених пунктів Новенька та Журавка. Загарбники прагнуть підійти до українського кордону.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Їхня задача залишається незмінною: максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області, в напрямку населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше – у напрямку населеного пункту Журавка", - наголосив представник Держприкордонслудби.

За словами Демченка, таким чином окупанти накопичують сили і розширюють зону активних бойових дій.

Він також окреслив, що за минулі дні приблизно 15 військовослужбовців Росії ліквідували, понад 10 росіян зазнали поранень і були змушені відійти

Як повідомлялося, росіяни з усіх сил намагаються прорватися на Сумщину та відрізати шляхи постачання ЗСУ у Курській області РФ.

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