Кращий за каву та зелений чай: названо напій, який допоможе стати розумнішими

Тим, хто займається інтелектуальною діяльністю, треба постійно стимулювати роботу мозку та нервової системи.

Зазвичай брак енергії, концентрації та сил компенсують за допомогою кави чи зеленого чаю, бо там міститься найбільше кофеїну. Однак медики рекомендують інший напій, який є справжнім паливом для мозку людини.

Це гарячий шоколад. Такий зігріваючий напій містить флавоноїди, які активізують приплив крові до мозку. У результаті дії цих сполук відновлюється концентрація, зміцнюється пам’ять і поліпшуються когнітивні функції.

Гарячий шоколад також покращує настрій і знімає стрес, за рахунок чого виконувати розумову роботу і навчитися стає значно простіше. А ще шоколад містить в рази більше антиоксидантів, ніж зелений чай та червоне вино. Ці активні речовини уповільнюють старіння клітин і перешкоджають розвитку хронічних захворювань.

Медики заявляють, щоб відчути позитивні зміни, достатньо випивати лише 2 чашки шоколаду на день. Головне, необхідно дотримуватися основних правил приготування напою: на одну плитку розтопленого чорного шоколаду треба брати 200 грамів кип’яченого молока. І в жодному разі не використовувати готові суміші шоколадного напою з надлишком цукру та інших добавок.

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