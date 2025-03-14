Контроль за перемир’ям: Україна почала формувати команду

Андрій Сибіга нагадав, що в України є негативний досвід у межах мінського процесу, коли РФ неодноразово порушувала режими припинення вогню.

Україна вже фактично розпочала формування національної команди, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю можливого 30-денного перемир'я. Воно є дуже складним процесом.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на спільній пресконференції з австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сибіга акцентував, що одразу після повернення української делегації з Джидди переговорна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічі з американською стороною, з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку.

"Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес", – сказав очільник МЗС.

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У цьому контексті він звернув увагу, що на сьогодні лінія фронту зі щоденними боями сягає понад 1300 км. Сибіга акцентував, що в України є негативний досвід у межах мінського процесу, коли Росія неодноразово порушувала режими припинення вогню: таких порушень було 25. Міністр наголосив на необхідності бути готовими для уникнення можливих провокацій з боку РФ.

"Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі, майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакету безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться, і команда активно над цим працює", – розповів Сибіга.

Нагадаємо, 13 березня президент Росії Володимир Путін заявив про згоду на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів, водночас сказавши, що "є нюанси".