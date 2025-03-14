Контроль за перемирием: Украина начала формировать команду

Андрей Сыбига напомнил, что у Украины есть негативный опыт в рамках минского процесса, когда РФ неоднократно нарушала режим прекращения огня.

Украина уже фактически приступила к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать алгоритмы действий для контроля возможного 30-дневного перемирия. Это очень сложный процесс.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига заявил на совместной пресс-конференции с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сыбига акцентировал, что сразу после возвращения украинской делегации из Джидды переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской стороной, с соответствующими предложениями по дальнейшему развитию.

"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это очень сложный процесс", – сказал глава МИД.

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В этом контексте он обратил внимание, что на сегодняшний день линия фронта с ежедневными боями достигает более 1300 км. Сыбига акцентировал, что у Украины есть негативный опыт в рамках минского процесса, когда Россия неоднократно нарушала режимы прекращения огня: таких нарушений было 25. Министр подчеркнул необходимость быть готовыми во избежание возможных провокаций со стороны РФ.

"Поэтому сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе, будущее видение договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины. Потому эта работа уже ведется, и команда активно над этим работает", – рассказал Сыбига.

Напомним, 13 марта президент России Владимир Путин заявил о согласии на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней, в то же время сказав, что "есть нюансы".