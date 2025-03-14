Сдался ли полиции убийца Ганула: что говорят правоохранители

В пабликах появилась информация, что убийца активиста сам позвонил в полицию и сдался.

В полиции Одесской области прокомментировали информацию о том, что убийца активиста Демьяна Ганула вроде бы сам позвонил в полицию и сдался.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии нашему изданию не подтвердила и не опровергла информацию местных пабликов о том, что убийца Ганула якобы сам позвонил в полицию и сдался. По данным полиции, по состоянию на 12:55 розыск преступника еще продолжался.

Напомним, Ганул был убит в Одессе 14 апреля. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что с Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, которые отправились в город.