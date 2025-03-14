Стрельба в Одессе: убит известный активист Демьян Ганул

Сегодня, 14 марта, в Одессе застрелили мужчину. В полиции подтвердили факт стрельбы и назвали имя убитого. Это известный активист и волонтер Демьян Ганул.

Об этом пишет РБК-Украина.

"Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в Одессу направлен полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления", — сказал министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что в Одессе застрелили мужчину. Местные СМИ сообщают, что в городе объявлен план "Перехват".

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