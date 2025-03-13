Готовила теракт в Николаеве: СБУ задержала очередную агентку ФСБ

Фигурантка может провести за решеткой до 10 лет.

СБУ сорвала новую попытку ФСБ совершить кровавый теракт в Николаеве. Правоохранители задержали агентку Кремля, готовившую двойной взрыв в одном из жилых массивов города.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно о подготовке к теракту в Николаеве

Как установило расследование, по инструкции окупантов фигурантка должна была установить самодельное взрывное устройство (СИН) под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно взорвать.

СБУ задержала женщину, готовившую кровавый теракт в Николаеве

"По прибытии на место происшествия правоохранителей, "скорой" и спасателей рашисты планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом", — говорится в сообщении.

Речь идет о еще одном самодельном взрывном устройстве, которое агент замаскировала на дереве в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядила металлическими гайками для усиления впечатляющего действия.

"Используя взрывную "ловушку", враг надеялся убить и тяжело ранить максимальное количество людей и тем самым спровоцировать панические настроения в областном центре", — отметили в ведомстве.

СБУ задержала женщину, которая готовила кровавый теракт в Николаеве

Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила теракт. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали "на горячем", когда она пыталась заложить СВП под авто в комендантский час.

По материалам дела, задержана 33-летняя жительница Днепропетровщины, которую в феврале этого года ФСБ завербовала через Телеграмм-канал по поиску "легких денег".

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее спецслужбы Украины сорвали план россиян по теракту в Николаеве, который должен был состояться 7 марта. Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 19-летнюю девушку, которая действовала по заказу врага и готовила взрыв вблизи областного управления полиции.

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