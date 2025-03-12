В Украине задержали 6 поджигателей, которые работали на спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще шесть человек, выполнявших поджог по заказу российских спецслужб в Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники, среди которых местные жители, были завербованы оккупантами через Телеграмм-каналы. СБУ и Нацполиция задержали шестерых злоумышленников, которые осуществляли поджоги админзданий, военной техники и объектов железной дороги в Киевской и Черкасской областях. Следствие установило, что они действовали по указанию российских спецслужб и документировали преступления для отчетности перед кураторами.

25-летний мужчина пытался поджечь здание местного суда. В ночное время он выбил стекло на входной двери, залил помещение легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.

Еще один фигурант, его ровесник, уничтожил релейный шкаф и трансформаторную подстанцию на железнодорожной линии, по которой передвигаются военные эшелоны.

Кроме того, еще один подозреваемый оборудовал тайник, где хранил 4 кг взрывчатых веществ, вероятно, для будущих терактов.

В Печерском районе столицы задержали 32-летнего монтажника частной компании и его знакомого, которые подожгли мультивен ВСУ. Один из злоумышленников выполнял поджог, другой снимал видео для отчета перед кураторами из РФ.

Еще двое исполнителей действовали в Святошинском районе. Это 24-летний киевлянин и его сожительница, которые подожгли авто украинского военного и пытались уничтожить запаркованный рядом грузовик. Их задержали "на горячем".

Всем фигурантам объявлено подозрение в совершении тяжких преступлений, включая диверсию и поджог. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Дело расследуют сотрудники СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры.

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Задержанный подозреваемый

Напомним, в Донецкой области поймали корректировку российских ударов : после разоблачения брата "залегла на дно", а потом взялась за старое.

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