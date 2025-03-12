В Україні затримали 6 підпалювачів, які працювали на спецслужби РФ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще шістьох осіб, які виконували підпали на замовлення російських спецслужб у Київській і Черкаській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники, серед яких місцеві жителі, були завербовані окупантами через телеграм-канали. СБУ та Нацполіція затримали шістьох зловмисників, які здійснювали підпали адмінбудівель, військової техніки та об’єктів залізниці в Київській і Черкаській областях. Слідство встановило, що вони діяли за вказівкою російських спецслужб і документували злочини для звітності перед кураторами.

25-річний чоловік намагався підпалити будівлю місцевого суду. В нічний час він вибив скло на вхідних дверях, залив приміщення легкозаймистою рідиною та підпалив її.

Ще один фігурант, його ровесник, знищив релейну шафу та трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, якою пересуваються військові ешелони.

Крім того, ще один підозрюваний обладнав схованку, де зберігав 4 кг вибухових речовин, ймовірно, для майбутніх терактів.

В Печерському районі столиці затримали 32-річного монтажника приватної компанії та його знайомого, які підпалили мультивен ЗСУ. Один зі зловмисників виконував підпал, інший знімав відео для звіту перед кураторами з РФ.

Ще двоє виконавців діяли у Святошинському районі. Це 24-річний киянин і його співмешканка, які підпалили авто українського військового та намагалися знищити запарковану поряд вантажівку. Їх затримали "на гарячому".

Всім фігурантам оголошено підозру у вчиненні тяжких злочинів, включно з диверсією і підпалом. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Справу розслідують співробітники СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури.

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

Затримана підозрювана / Фото: СБУ

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

Затриманий підозрюваний

Нагадаємо, на Донеччині зловили коригувальницю російських ударів: після викриття брата вона “залягла на дно”, а потім взялася за старе.

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