У Державному космічному агентстві СБУ викрила "крота", який працював на Росію — подробиці

У Державному космічному агентстві Служба безпеки України викрила агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Його затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості

Про це пише пресслужба СБУ.

"Служба безпеки за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила ще одного високопоставленого "крота" рф у державних органах України. Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, згідно з матеріалами справи, цей агент був завербований у 2024 році і з того часу працював на російських кураторів. Українські спецслужби вели ретельне спостереження за його діями, одночасно використовуючи його для дезінформації ворога, передаючи вигідну Україні інформацію.

Як встановило розслідування, агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – взагалі планував переїхати до Росії.

Серед завдань затриманого був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

За наявними даними, ФСБ сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави.

У затриманого під час обшуку знайшли мобільний телефон з анонімними чатами та поштою для комунікації з ФСБ. СБУ висунула йому підозру у державній зраді. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, йому загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводила СБУ за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ затримала "крота" ФСБ, який коригував удари по Хмельниччині.

Читайте також: