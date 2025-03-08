В Государственном космическом агентстве СБУ разоблачила агента ФСБ — подробности

В Государственном космическом агентстве Служба безопасности Украины разоблачила агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Он был задержан во время совещания в Министерстве стратегической промышленности

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности при содействии Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности разоблачила еще одного высокопоставленного "крота" РФ в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам", — говорится в сообщении.

Как сообщается, согласно материалам дела, этот агент был завербован в 2024 году и с тех пор работал на российских кураторов. Украинские спецслужбы вели тщательное наблюдение за его действиями, одновременно используя его для дезинформации врага, передавая выгодную Украине информацию.

Как установило расследование, агент был завербован ФСБ через свою жену, проживающую в Ростове-на-Дону и сотрудничающую с оккупантами. Он согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию вообще планировал переехать в Россию.

Среди задач задержанного был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местоположениях объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки.

По имеющимся данным, ФСБ надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства.

У задержанного во время обыска был найден мобильный телефон с анонимными чатами и почтой для коммуникации с ФСБ. СБУ выдвинула ему подозрение в государственной измене. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводила СБУ по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

Напомним, СБУ задержала "крота" ФСБ, корректировавшего удары по Хмельнитчине.

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