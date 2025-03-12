Если надоела плесень в доме, попробуйте немецкий способ борьбы: решит проблему за секунды

В зимний и ранне-весенний период многие люди будут избегать открывать окна, опасаясь, что это повлечет за собой значительные потери тепла и, как следствие, охладит жилье.

Однако немецкие специалисты доказали, что при правильном проветривании тепло можно сберечь.

Более того, такой подход поможет уберечь жилище от излишней влаги и развития плесени.

Все знают, что повышенная влажность в квартире создает идеальные условия для размножения плесени, особенно в зонах окон и углов. Борьба с этой проблемой не только затратна, но довольно сложна. Поэтому лучше принять меры по предупреждению, чтобы не допустить проникновения этой угрозы в дом.

Немецкий метод борьбы с плесенью: просто открываем все окна на несколько минут.

Этого хватит, чтобы свежий воздух вытеснил влагу, и при этом стены и мебель не остынут.

Однако оставлять окна открытыми на долгое время не стоит – это может привести к охлаждению вашего жилья.

Эксперты рекомендуют проветривать квартиру дважды в день – утром и вечером. Если же вы что-то готовили, стирали или купались, эти действия повышают влажность, поэтому следует дополнительно проветрить дом.

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