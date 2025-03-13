Готувала теракт у Миколаєві: СБУ затримала чергову агентку ФСБ

Фігурантка може провести за ґратами до 10 років.

СБУ зірвала нову спробу ФСБ вчинити кривавий теракт у Миколаєві. Правоохоронці затримали агентку Кремля, яка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів міста.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про підготовку до теракту у Миколаєві

Як встановило розслідування, за інструкцією окупантів фігурантка мала встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.

СБУ затримала жінку, яка готувала кривавий теракт у Миколаєві

"Після прибуття на місце події правоохоронців, "швидкої" і рятувальників рашисти планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про ще один саморобний вибуховий пристрій, який агентка замаскувала на дереві в декількох метрах від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення уражаючої дії.

"Використовуючи вибухову "пастку", ворог сподівався вбити і важко поранити максимальну кількість людей і тим самим спровокувати панічні настрої в обласному центрі", - зазначили у відомстві.

СБУ затримала жінку, яка готувала кривавий теракт у Миколаєві

Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла теракту. Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку, поетапно задокументували її злочини і затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти СВП під авто у комендантську годину.

За матеріалами справи, затриманою є 33-річна мешканка Дніпропетровщини, яку у лютому цього року ФСБ завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше спецслужби України зірвали план росіян щодо теракту в Миколаєві, який мав відбутися 7 березня. Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну дівчину, яка діяла на замовлення ворога та готувала вибух поблизу обласного управління поліції.

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