Успіхи Курської операції: експерт розповів, чого досягли ЗСУ

Операція українських військ у Курській області Росії мала вагоме значення і була вдалою. Зокрема, на території регіону були ліквідовані найбоєздатніші підрозділи російської армії.

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов, повідомляє "Еспресо".

Експерт зауважив, що ЗСУ на Курщині завдали ворогу суттєвих втрат. Так, після українського контрнаступу у регіоні росіяни перекинули з лінії фронту на Курщину свої найбоєздатніші підрозділи. Йдеться про бригади морської піхоти, дивізії повітряно-десантних військ, дивізії спецпризначення ГРУ, Генштабу і дивізію спецпризначення Росгвардії. Загалом російське угруповання сягало до 65 тис. бійців.

"Тут увага, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, втрати окупантів у Курській області склали приблизно 48 тисяч. Тобто ми нейтралізували, ліквідували на території Курщини найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Бо підготувати спецпризначенця, морського піхотинця і відповідно командну ланку середньої і відповідно вищої повітряно-десантних військ – це роки. У росіян "м'яса" багато – спеціалістів мало. Це перше, це військова складова", – розповів Снєгирьов.

Він також звернув увагу, що російське військове командування було вимушене піти на безпрецедентні кроки – створення двох оперативно-тактичних угруповань Бєлгород і Брянськ для прикриття лінії держкордону. Там загальна кількість російських військ становила до 90 тис. бійців. Тобто безпосередньо на території РФ були заблоковані оперативні резерви, і тому вони не брали участь у бойових діях на території України.

Експерт розповів також про економічний ефект Курської операції.

"Третій – економічний ефект. На будівництво так званих засічних лінійних, чи то ліній оборони Брянської і Бєлгородської області, з російського бюджету було витрачено до 400 мільйонів доларів. Це досить грубі гроші навіть для Росії. Крім того, – 120 тисяч вимушених переселенців, а це витрати бюджету Російської Федерації до п'яти мільярдів російських рублів. Ну і головне те, що поставили можливість центральної місцевої влади адекватно реагувати на зовнішні виклики. А це інформаційна, і політична, і відповідна ідеологічна поразка Російської Федерації", – розповів Снєгирьов.

Він наголосив, що Україна змінила саму парадигму так званої "спеціальної воєнної операції", перенісши війну безпосередньо на територію країни-окупанта.

"І це було досить серйозним викликом для особисто Путіна і Російської Федерації. Загальна площа контрольованої Силами оборони України території Курської області, за різними оцінками, – до 250 квадратних кілометрів", – резюмував експерт.

Нагадаємо, 12 березня з'явилася інформація про вихід частини українських військ із Курської області та бої на околицях Суджі. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ в Курській області продовжують виконувати свої бойові завдання, водночас військове командування робить усе можливе для збереження життів захисників.