Убийство Демьяна Ганула: его сестра сообщила важные детали

Сегодня, 14 марта, в Одессе застрелили известного активиста Демьяна Ганула.

В комментарии ТСН.ua его сестра сказала, что Ганулe постоянно угрожали.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", — сказала Лилия.

Сегодня в Одессе застрелили мужчину. В полиции подтвердили факт стрельбы и назвали имя убитого. Это известный активист и волонтер Демьян Ганул.

В полиции уже принялись за дело.

"Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления", — сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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