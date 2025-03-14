Чи здався поліції вбивця Ганула: що кажуть правоохоронці

У пабліках з’явилась інформація, начебто вбивця активіста сам зателефонував до поліції та здався.

У поліції Одеської області прокоментували інформацію про те, що вбивця активіста Дем’яна Ганула начебто сам зателефонував до поліції та здався.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська у коментарі нашому виданню не підтвердила та не спростувала інформацію місцевих пабліків про те, що вбивця Ганула начебто сам зателефонував до поліції та здався. За даними поліції, станом на 12:55 розшук злочинця ще тривав.

Нагадаємо, Ганула було вбито в Одесі 14 квітня. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що з Центральним апаратом Нацполіції сформовано слідчо-оперативну групу з кращих працівників, які вирушили до міста.