Яку цибулю не варто додавати в салати, а яка ідеально смакуватиме у страві

Насправді, не всі сорти цибулі підходять для того, щоб їсти в сирому вигляді, якщо покласти в салат не той вид овоча, можна зіпсувати його смак.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс life.kyiv, які види цибулі не підходять для салатів, вони роблять смак страви гіркою і можуть викликати проблеми з травленням. А які, навпаки, зроблять смак салату ідеальним.
Які сорти цибулі не підходять для салатів: поради професійних кухарів
- Ріпчаста цибуля. Це дуже популярний вид цибулі, та її не рекомендовано використовувати у сирому вигляді. Вона гірка на смак і має різкий запах, тому може зіпсувати салат. До того ж, овоч містить забагато фітонцидів, які подразнюють слизову оболонку шлунку і можуть стати причиною алергічних реакцій. Якщо під рукою немає іншої цибулі, то перед додаванням до салатів та закусок ріпчасту цибулю краще замаринувати чи ошпарити окропом.
- Цибуля-шалот досить приємна на смак, однак також не підходить для салатів. У сирому вигляді овоч містить забагато сірчаної кислоти, яка подразнює слизову оболонку ШКТ. До того ж, цибуля-шалот має насичений запах, який погано поєднується зі свіжими інгредієнтами у салаті.
Яка цибуля ідеально підходить для салатів
- Червона цибуля має ніжний солодкуватий присмак, не залишає неприємного запаху після вживання. Її можна додавати як до овочевих, так і до м’ясних салатів.
- Цибуля-порей має легку пікантність, але не гостра, тому не викликатиме подразнення шлунку. Добре поєднується із різноманітними соусами та зеленню, матиме збалансований смак у різноманітних салатах.
- Зелена цибуля додасть свіжості будь-якій страві, не лише салатам. Однак вона зовсім не підходить для термічної обробки. Її м’який смак поєднується практично з усіма продуктами. До того ж, вона вкрай корисна для здоров’я.
Як правильно використовувати цибулю в салатах
- Перед додаванням цибулю краще вимочити у воді чи замаринувати.
- Ріпчасту цибулю треба вимочувати в розчині з води та оцту упродовж 10 хвилин, щоб нівелювати різкий гострий присмак.
- Овоч краще додавати у помірних кількостях, щоб він не забивав інші складники.
- Правильно поєднуйте різні вили цибулі з продуктами: червона цибуля підходить до риби та м’яса, зелена – до різноманітних овочів, цибуля-порей буде ідеальним складником сирних та сметанних соусів.
- Щоб салат мав надзвичайний смак та аромат, додавайте червону, зелену чи цибулю-порей.
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