Лучше кофе и зеленого чая: назван напиток, который поможет стать умнее

Тем, кто занимается интеллектуальной деятельностью, нужно постоянно стимулировать работу мозга и нервной системы.

Обычно нехватку энергии, концентрации и сил компенсируют с помощью кофе или зеленого чая, потому что там содержится больше всего кофеина. Однако медики рекомендуют другой напиток, являющийся настоящим топливом для мозга человека.

Это горячий шоколад. Такой согревающий напиток содержит флавоноиды, активизирующие приток крови к мозгу. В результате действия этих соединений восстанавливается концентрация, укрепляется память и улучшаются когнитивные функции.

Горячий шоколад также улучшает настроение и снимает стресс, за счет чего выполнять умственную работу и научиться становится гораздо проще. А еще шоколад содержит в разы больше антиоксидантов, чем зелёный чай и красное вино. Эти активные вещества замедляют старение клеток и препятствуют развитию хронических заболеваний.

Медики заявляют, чтобы почувствовать положительные изменения, достаточно выпивать всего 2 чашки шоколада в день. Главное, необходимо соблюдать основные правила приготовления напитка: на одну плитку растопленного черного шоколада нужно брать 200 граммов кипяченого молока. И ни в коем случае не использовать готовые смеси шоколадного напитка с избытком сахара и других добавок.

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