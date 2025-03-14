Были одного цвета: ученые определили, какой окрас имели первые млекопитающие

Новое исследование ученых показало, что ранние млекопитающие были значительно меньше современных, имели темно-коричневую окраску и активно вели ночной образ жизни.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Ученые провели первое исследование, которое восстанавливает облик этих животных в цвете, используя современные методы визуализации окаменелостей. Анализ пяти образцов показал, что все исследованные млекопитающие имели однотипный окрас - беспорядочную темно-коричневую шерсть.

Художественная реконструкция окраски шерсти юрских млекопитающих Фото: Chuang Zhao/Ruoshuang Li

Ранее ученые предполагали, что ранние млекопитающие были очень маленькими и в основном ночными животными, чтобы избегать хищников. Новое исследование подтвердило эти предположения.

Цвет их меха имел несколько важных функций, таких как терморегуляция, маскировка, привлечение партнера, общение и защита. Исследование, которое возглавлял Мэтью Шоуки из Гентского университета, применило современные технологии для анализа цвета шерсти 116 видов млекопитающих. Ученые также исследовали окаменелости возрастом 120 миллионов лет, сравнивая их с современными образцами. Оказалось, что ранние млекопитающие имели значительно меньше вариативности цвета и структуры шерсти, чем современные виды. Это открытие подкрепляет предположение о том, что млекопитающие имели ограниченные эволюционные возможности до вымирания динозавров.

Напомним, дайвер, когда плавал в Красном море, наткнулся на красивую раковину, которая привлекла его внимание. Как оказалось это один из самых опасных моллюсков – конусная улитка.

Читайте также:

Климатическая катастрофа близится: когда человечество накроют наводнения, штормы и морозы

Исследователи обнаружили 5000-летнюю цивилизацию под самой большой в мире пустыней.

Почему акулы живут 400 лет: ученые нашли ответ