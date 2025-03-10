Які копійчані аптечні засоби можуть замінити навіть найдорожчий крем проти зморшок

Якщо ви хочете гладеньку та еластичну шкіру обличчя, необов’язково відвідувати салон краси чи купувати дорогі креми, адже засіб від зморшок можна придбати за копійки в аптеці.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс "РБК-Україна", які аптечні продукти допоможуть позбутися зморшок.
Які дешеві аптечні засоби допоможуть позбутися зморшок на шкірі обличчя
- Мазь календули відновлює еластичність шкіри, ефективно зволожуючи її. Засіб підтримує вироблення колагену, завдяки чому шкіра вирівнюється, зникають заломи. Також мазь календули містить каротиноїди, які висвітлюють тон шкіри і надають їй свіжості та природного сяяння.
- Мазь з вітаміном А глибоко зволожує суху шкіру обличчя, губ і повік. Засіб містить проретинол, який на шкірі перетворюється на активну форму вітаміну А, що має антиоксидантний ефект. Тому мазь ефективно бореться з вільними радикалами, які є причиною старіння не лише шкіри, а й усіх систем організму. Такий засіб здатен відновлювати шкіру на клітинному рівні, призупиняючи процеси її старіння. До того ж за регулярного застосування мазь відновлює колагенові зв’язки, тому шкіра стає пружною і сяйливою.
- Вітаміни А і Е – це не лише дієтичні добавки, їх можна використовувати також для зовнішнього застосування. Треба просто вичавити вміст капсул і нанести його на шкіру обличчя. Ці вітаміни мають ефект дорогої сироватки, але коштують копійки. Такий засіб має потужний антиоксидантний ефект, тому нівелює дію вільних радикалів. Після його застосування шкіра стає більш пружною, еластичною і сяйливою, зникають заломи та вирівнюється її тон.
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