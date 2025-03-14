Як убивця Ганула скоїв свій злочин: подробиці стрілянини

Нападник зробив два постріли. На місці знайдено гільзу та набій.

Убивця одеського активіста Дем’яна Ганула вистрелив у нього з пістолета ТТ. Перед контрольним вистрілом у нього заїло затвор.

Про це повідомляє видання "Думская" з посиланням на власні джерела.

Джерела видання розповіли, що вбивця вистрілив у Ганула із пістолета "Тульський – Токарєв". Перед другим, контрольним вистрілом, у пістолета заїло затвор. Тому зловмисник дістав новий набій та зробив контрольний вистріл.

За інформацією видання, було знайдено гільзи і набій, що заїв.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі Ганула застрелив невідомий чоловік. Правоохоронці почали розслідування і до міста вирушила сформована з кращих працівників слідчо-оперативна група.

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