Как убийца Ганула совершил свое преступление: подробности стрельбы

Нападающий сделал два выстрела. На месте найдена гильза и патрон.
Убийца одесского активиста Демьяна Ганула выстрелил в него из пистолета ТТ. Перед контрольным выстрелом у него заело затвор.
Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.
Источники издания рассказали, что убийца выстрелил в Ганула из пистолета "Тульский — Токарев". Перед вторым, контрольным выстрелом у пистолета заело затвор. Поэтому злоумышленник достал новый патрон и сделал контрольный выстрел.
По информации издания, были найдены гильза и заевший патрон.
Напомним, 14 марта в Одессе Ганула застрелил неизвестный мужчина. Правоохранители начали расследование и в город отправилась сформированная из лучших работников следственно-оперативная группа.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАСТРЕЛИЛИ ДЕМЬЯНА ГАНУЛА: КТО ЭТО ТАКОЙ И ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УБИЙСТВЕ? Кадры с места!
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