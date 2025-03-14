Как убийца Ганула совершил свое преступление: подробности стрельбы

Нападающий сделал два выстрела. На месте найдена гильза и патрон.

Убийца одесского активиста Демьяна Ганула выстрелил в него из пистолета ТТ. Перед контрольным выстрелом у него заело затвор.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Источники издания рассказали, что убийца выстрелил в Ганула из пистолета "Тульский — Токарев". Перед вторым, контрольным выстрелом у пистолета заело затвор. Поэтому злоумышленник достал новый патрон и сделал контрольный выстрел.

По информации издания, были найдены гильза и заевший патрон.

Напомним, 14 марта в Одессе Ганула застрелил неизвестный мужчина. Правоохранители начали расследование и в город отправилась сформированная из лучших работников следственно-оперативная группа.