Чому акули живуть 400 років: вчені знайшли відповідь

Японські вчені вперше склали хромосомний геном гренландської акули і виявили генетичні мутації, які пояснюють довголіття акули, її стійкість до хвороб та здатність виживати в екстремальних умовах глибоководдя.

Гренландська акула, що мешкає у водах Північної Атлантики, є однією з довгожительок хребетних на планеті, її особини живуть до 400 років і навіть довше.

Про це йдеться у матеріалі gsminfo.com.ua із посиланням на дослідження Токійського університету.

Гренландські акули виростають за життя до шести метрів у довжину та набираючи масу понад 1,4 тонни. Неймовірна тривалість життя цих дивовижних тварин була підтверджена шляхом радіовуглецевого аналізу кришталика ока, що дозволяє встановити точний вік живої істоти.

Ця акула вкрай повільно зростає — лише близько одного сантиметра на рік. Тож вчені давно підозрювали, що гренландські акули мають унікальні біологічні механізми, які забезпечують їх довголіття. Проте донедавна генетична основа цього явища залишалася невивченою.

Нове ж дослідження не тільки дозволило вченим дізнатися більше про еволюцію цих унікальних акул-довгожителів, а може стати основою для збереження образу. Через повільний ріст і пізнє дозрівання — статевої зрілості ці акули досягають лише після 150 років — вони вкрай уразливі перед виловом та змінами навколишнього середовища. Розробка заходів щодо захисту їх популяції стає дедалі актуальною.

Також дослідження допомогло розкрити деякі механізми старіння, які можуть бути однаковими у різних хребетних, включаючи людину. Знайдені вченими генетичні адаптації акул до довголіття, регенерації та опірності хворобам можуть стати основою для майбутніх досліджень у галузі біомедицини та геронтології.

Раніше йшлося про те, що акули пошматували російського туриста, а його друг потонув.

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