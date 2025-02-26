Під час зльоту впав військовий літак: загинуло майже півсотні людей

Відомо про 46 загиблих.
Увечері 25 лютого суданський військовий літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна, що на півночі від Омдурмана.
Про це повідомило видання Associated Press.
"Кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи суданського військового літака біля Омдурмана зросло щонайменше до 46 осіб, повідомили в середу чиновники", — йдеться в повідомленні.
Літак упав неподалік військового аеродрому в Омдурмані, що є частиною столичної агломерації Хартума. Спочатку Міністерство охорони здоров'я заявило про 19 загиблих, але пізніше кількість жертв зросла до 46. Внаслідок катастрофи було зруйновано кілька будинків у районі Каррарі. Деякі тіла було передано до лікарні Нау в Омдурмані.
Нагадаємо, на Алясці розбився пасажирський літак.
Читайте також: