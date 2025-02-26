В Україні створюють два нові суди замість ліквідованого ОАСК

Вища кваліфікаційна комісія суддів України зобов’язана оголосити конкурс на посади суддів у новостворені установи протягом місяця після набрання законом чинності.

Верховна Рада ухвалила рішення про створення двох нових судів замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва. Відповідний законопроєкт підтримали 234 народних депутати.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, у столиці з’являться:

Спеціалізований окружний адміністративний суд – розглядатиме адміністративні справи першої інстанції.

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд – переглядатиме рішення суду першої інстанції у складі вищих спеціалізованих судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України зобов’язана оголосити конкурс на посади суддів у новостворені установи протягом місяця після набрання законом чинності.

Відбір проходитиме з урахуванням спеціальних вимог, передбачених законопроєктом, із залученням Експертної ради. До її складу увійдуть шість осіб – три представники Ради суддів України та три представники міжнародних і іноземних організацій.

Скандальний окружний адміністративний суд м. Києва: що відомо

13 грудня Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва. Цей орган неодноразово відзначався скандальними рішеннями.

За даними журналістів "Схем", саме через ОАСК після окупації України Росія планувала відновити на посаді "президента України" державного зрадника Віктора Януковича. Втікач напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України подав позов до ОАСК про незаконність усунення його з посади президента 2014 року. Засідання планувалося провести 16 лютого.

Очільнику ОАСК Павлу Вовку НАБУ оголосило про підозру в ухваленні замовних рішень. Держдепартамент США 9 грудня 2022 року запровадив санкції проти Павла Вовка через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси.