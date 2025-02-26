В Украине создают два новых суда вместо ликвидированного ОАСК

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обязана объявить конкурс на должности судей во вновь учреждения в течение месяца после вступления закона в силу.

Верховная Рада приняла решение о создании двух новых судов вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева. Соответствующий законопроект поддержали 234 народных депутата.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, в столице появятся:

Специализированный окружной административный суд будет рассматривать административные дела первой инстанции.

Специализированный апелляционный административный суд – будет пересматривать решение первой инстанции в составе высших специализированных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обязана объявить конкурс на должности судей во вновь учреждения в течение месяца после вступления закона в силу.

Отбор будет производиться с учетом специальных требований, предусмотренных законопроектом, с привлечением Экспертного совета. В ее состав войдут шесть человек – три представителя Совета судей Украины и три представителя международных и иностранных организаций.

Скандальный окружной административный суд г. Киева: что известно

13 декабря Верховная Рада ликвидировала одиозный Окружной административный суд Киева. Этот орган неоднократно отличался скандальными решениями.

По данным журналистов "Схем", именно через ОАСК после оккупации Украины Россия планировала восстановить в должности "президента Украины" государственного изменника Виктора Януковича. Беглец накануне полномасштабного вторжения России на территорию Украины подал иск в ОАСК о незаконности отстранения его от должности президента 2014 года. Заседание планировалось провести 16 февраля.

Главе ОАСК Павлу Вовку НАБУ объявило о подозрении в принятии заказных решений. Госдепартамент США 9 декабря 2022 года ввел санкции против Павла Вовка через вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы.