Рада уволила Кормышкину: кто может стать нардепом вместо нее

Теперь в парламенте остается 400 депутатов, а в коалиции – 231.

Верховная Рада на заседании 25 февраля поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной. Вместо нее в парламенте появится новый депутат от "Слуги народа".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины. В отличие от многих, она лично выступила перед складыванием мандата. За – 246", – говорится в заявлении.

Теперь в парламенте остается 400 депутатов, а в коалиции – 231.

По словам Железняка, вместо Кормышкиной вскоре кто-нибудь присоединится по списку от "Слуги народа".

"Последний заходил господин Тарарин (147). Поэтому дальше по списку в порядке последовательности (если кто-то откажется): 148 Сверба Инна Станиславовна, 149 Мельник Сергей Васильевич, 150 Палийчук Юлия Владимировна (уже отказалась, как я слышал)", – говорится в сообщении народного избранника.

Напомним, накануне стало известно, что Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. К слову, в январе НАБУ и САП объявили ей подозрение в преднамеренном декларировании недостоверной информации.