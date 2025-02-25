Український уряд порекомендує підписати угоду про корисні копалини - Bloomberg

Уряд України в середу, 26 лютого, ймовірно, порекомендує підписати угоду зі Сполученими Штатами про надання їм доступу до мінеральних ресурсів нашої країни, Деталі угоди були у вівторок узгоджені офіційними особами двох держав.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

За словами джерел, в останній версії угоди ще не прописані конкретні гарантії безпеки. Але американські чиновники заявили, що міцні економічні зв'язки між Україною та США забезпечать фактичний безпековий щит. Детальна угода, як очікується, буде розроблена пізніше.

За словами джерела, Україна розглядає угоду як відправну точку для отримання гарантій безпеки з боку США у майбутньому. А в Білому домі говорять про неї як про перший крок до досягнення припинення вогню з Росією.

"Угода також може дати Трампу можливість заохотити своїх прихильників до подальшої підтримки України, особливо якщо Вашингтону знадобиться, щоб Конгрес схвалив додаткову допомогу Україні, якщо переговори з Росією затягуватимуться", — йдеться у публікації.

Джастін Логан, директор з досліджень у галузі оборони та зовнішньої політики в Інституті Катона, заявив, що угода спрямована на те, щоб Трамп міг "просувати політичну перемогу на внутрішньому ринку", а для Зеленського — на зниження напруженості у відносинах із США, особливо з урахуванням того, що складна ситуація на полі бою може загостритися.

"Схоже, суть тут не така вже й велика, як здається на перший погляд, і, навпаки, вона носить яскраво виражений політичний характер", — сказав Логан.

Нагадаємо, Зеленський може поїхати до Трампа підписувати угоду про корисні копалини вже цього тижня.

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