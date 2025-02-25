Єврокомісія спростувала угоду для України про корисні копалини

Там уточнили, що йдеться про офіційне партнерство з Україною щодо критичної сировини, яке формалізоване меморандумом про взаєморозуміння 2021 року.

У Європейській комісії спростували інформацію про начебто запропоновану Україні з боку ЄС угоду щодо критичних мінералів, альтернативну угоді від США. Зазначається, що цій співпраці вже чотири роки.

Про це заявив речник Європейської комісії Томас Реньє 25 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Реньє прокоментував інформацію зі ЗМІ, які посилалися на єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне, про те, що єврокомісар начебто запропонував Україні взаємовигідну угоду щодо критичних мінералів.

"Немає пропозиції. Від 2021 року у ЄС є офіційне партнерство з Україною щодо критичної сировини, яке формалізоване меморандумом про взаєморозуміння. Отже, це датується чотирма роками тому", – заявив речник Єврокомісії.

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Він додав, що ця співпраця спрямована не лише на забезпечення безпеки ланцюжків постачань для Євросоюзу, а й на сприяння створенню місцевої цінності та розвитку потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду.

"Тепер, як ви бачите, тут насправді йдеться про співпрацю з Україною, а не про якусь конкуренцію зі США", – пояснив Реньє.

Він також повідомив, що під час візиту колегії до Києва 24 лютого Сежурне зустрівся зі своїми українськими колегами.

"Він підтвердив нашу відданість реалізації цього меморандуму про взаєморозуміння та прискоренню роботи для зміцнення нашого взаємовигідного партнерства", – уточнив речник ЄК.

Він знову повторив, що "партнерство, яке ми маємо з нашими українськими друзями, розпочалося чотири роки тому".

"І, як і у випадку з усією важливою сировиною та меморандумами про взаєморозуміння, які ми маємо з нашими партнерами, мова, звичайно, йде про створення синергії між ланцюгами постачань з одного та іншого боку, і, звісно, створення переваг для наших партнерів на місцях. І ось про це цей меморандум про взаєморозуміння", – пояснив Реньє.

Нагадаємо, напередодні видання Politico повідомило, що Сежурне представив новий варіант партнерства між Україною та ЄС у сфері видобутку корисних копалин.