Лавров зробив заяву про зупинення бойових дій

Очільник російського МЗС також заявив про необхідність "звільнити від расистських законів" те, "що залишиться від України".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виключив можливість зупинення бойових дій проти України по лінії зіткнення.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

"Дехто каже, от були ідеї, давайте залишимо лінію зіткнення – оце російська, а оце українська. По-перше, такого не буде, у нас є Конституція, заснована на волевиявленні людей", – стверджує Лавров.

Він також зробив пропагандистську заяву, в якій сказав: "Те, що залишиться від України, теж повинно бути звільнено від расистських законів". Міністр аргументував це тим, що на українських територіях начебто дуже багато російських людей.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що припинення бойових дій буде тоді, коли будуть досягнуті домовленості, що влаштовують РФ.