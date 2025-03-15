Виступ республіканця спричинив скандал через Україну: що трапилось

Позиція Республіканської партії щодо допомоги Україні залишається суперечливою, адже частина її представників виступали за скорочення військової підтримки Києва.

Республіканського конгресмена Чака Едвардса освистали під час виступу після того, як він заявив, що “Президент дуже підтримує Україну”. Ці слова викликали різку реакцію аудиторії, яка не припиняла обурення навіть після його спроб пояснити свою позицію.

Про це повідомляють американські ЗМІ, передають Новини.Live.

За словами Едвардса, він вірить у те, що Дональд Трамп визнає Володимира Путіна вбивчим диктатором. Проте і ця заява не допомогла конгресмену уникнути негативної реакції присутніх.

Кадри з інцидентом швидко стали вірусними у соцмережах, викликавши активне обговорення серед користувачів. Деякі коментатори розкритикували публіку за агресивну реакцію, тоді як інші вважають, що висловлювання Едвардса не відповідають політиці Трампа щодо України.

Нагадаємо, недавнє соціологічне дослідження показало, що США більше не сприймаються як одна з найбільш дружніх країн для України.

Читайте також: