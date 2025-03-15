США "вдарили" по РФ після зустрічі Віткоффа з Путіним: що сталося

Переговори у Москві навряд чи можна назвати успішними.

Після зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, Вашингтон завдав низку економічних і військових ударів по Росії. Зокрема, російські банки втратили ліцензію на торгівлю енергоносіями, що суттєво послаблює фінансову систему Кремля. Крім того, стало відомо, що Україна отримає керовані авіаційні бомби великого радіуса дії, що посилить її оборонні можливості.

Про це розповів дипломат Володимир Омелян, в ефірі “Еспресо”.

Спецпредставник США Стів Віткофф змушений був чекати понад 8 годин, поки Путін зустрічався з Олександром Лукашенком. Після цього переговори тривали близько трьох годин, однак за дивним збігом обставин вже за кілька годин після них російські банки втратили доступ до міжнародних операцій з енергоносіями.

“Це серйозний удар по російській фінансовій системі й енергетичній галузі”, – наголосив Омелян.

Крім того, експерт зазначив, що позицію Кремля значною мірою визначає Китай, який продовжує постачати Росії необхідне обладнання для ведення війни. За його словами, ціни на нафту наближаються до критичної межі для РФ, що ставить Москву у складну ситуацію.

“Логічно, Путін мав би поторгуватись і підняти ставки, а потім прийняти пропозицію Трампа. Але що він робитиме далі – сказати важко. Важливу роль у цьому процесі відіграє Китай”, – зазначив дипломат.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив політичну гру Трампа і Путіна і те, чого насправді прагне диктатор у переговорах з президентом США.

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