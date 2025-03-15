Сенат за кілька годин до крайнього терміну уникнув шатдауну уряду США

Тепер документ направлять на підпис Дональду Трампу.

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який дозволяє тимчасове фінансування роботи уряду. Таким чином сенатори уникнули зупинки роботи уряду за кілька годин до крайнього терміну.

Про це інформує CNN.

Видання пише, що 54 сенатори підтримали законопроект, тоді як 46 проголосували проти. Тепер законопроєкт направиться до Білого дому на підпис президенту Дональду Трампу.

Попри тис Демократичної партії один з її сенаторів проголосував за законопроєкт разом з республіканцями та ще одним незалежним сенатором.

"Сенатор-республіканець Ренд Пол був єдиним республіканцем, який проголосував проти", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що у США розповіли про підсумки зустрічі Віткоффа з Путіним.

Ми раніше інформували, що радник Трампа назвав можливі поступки України для укладення миру.

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