В Одесі вночі пролунала серія вибухів — Труханов

В Одесі в ніч проти 15 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибухи! Пересипський район, будьте обережні!" - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста з моря прямує група ворожих ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунала серія вибухів.

Ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині та Запоріжжі пролунали вибухи.

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