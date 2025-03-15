В Одессе ночью раздалась серия взрывов — Труханов

Город атакуют враги БПЛА.
В Одессе в ночь на 15 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы города Геннадия Труханова.
"В городе слышны взрывы! Пересыпский район, будьте осторожны!" – говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении города с моря следует группа вражеских ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прозвучала серия взрывов.
Мы ранее информировали, что на Днепропетровщине и Запорожье прогремели взрывы.
Читайте также:
- Атака беспилотников на Днепр: в городе раздались взрывы
- В Киеве и Черкассах ночью раздались взрывы
- В Киевской области будут греметь взрывы: какая причина