В Одессе ночью раздалась серия взрывов — Труханов

В Одессе в ночь на 15 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы города Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы! Пересыпский район, будьте осторожны!" – говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении города с моря следует группа вражеских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прозвучала серия взрывов.

Мы ранее информировали, что на Днепропетровщине и Запорожье прогремели взрывы.

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