В Кривом Роге раздаются взрывы: что известно

Вечером в пятницу, 14 марта, в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также подтвердил взрывы в городе.

"Кривой Рог. Громко. Также в небе над областью есть вражеские беспилотники" – говорится в сообщении.

Александр Вилкул также добавил, что "возможны повторные выходы".

До этого Воздушные силы Украины объявили воздушную тревогу, связанную с применением баллистического вооружения с юго-востока.

В 20:03 в ВС отметили скоростную цель в направлении Кривого Рога.

Напомним, вечером 5 марта оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего были погибшие и раненые. Ракета попала в пятиэтажный отель.

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