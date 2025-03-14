Удержат ли ВСУ Покровск: ответ эксперта

В этом направлении ситуация остается контролируемой, хотя на отдельных участках у россиян есть определенные тактические успехи.

На Покровском направлении украинским военным удалось удержать оборону, остановив продвижение русских войск. Это стало возможным, в частности, благодаря усилению региона морской пехотой.

Об этом в эфире "Радио NV" сообщил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

“Они удержали фронт Покровска. Враг смог протиснуть окрестности, два фланга, и месяц назад была угроза оцепления. Сейчас такой ситуации и в помине нет – идут контратаки, наши бойцы улучшают позиции и отвергают врага”, – отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что российские оккупанты уничтожили около 60-70% инфраструктуры Покровска. Несмотря на это, город продолжает держаться.

“Отопление нет, инфраструктуры тоже. Но каких-либо угроз, что враг зайдет в Покровск, сейчас нет. Напротив, наши бойцы отвергают врага, а инициатива постепенно переходит к нам”, – добавил Нарожный.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области агентку ГРУ, корректировавшую ракетно-бомбовые и артиллерийские удары российских оккупантов по защитникам Славянская.

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