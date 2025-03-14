ВСУ не оказывали сильного сопротивления россиянам и начали выводить войска из Курской области.

Украинские военные выходят из Курской области под давлением Соединенных Штатов, поскольку это может быть одной из предпосылок прекращения огня.

Об этом пишет издание Le Monde.

В материале СМИ говорится, что украинские военные начали постепенное выведение своих войск из Курской области несколько дней назад. В то же время в сети нет видео или фото, на которых были бы видны группы пленных или значительных захватов заброшенного украинского оружия, а это показывает, что боевые действия не имели сильной интенсивности.

"Вже під тиском російських військових сил, які в шість разів перевищували їх розміри, вони (українці, — ред.) отримали серйозний удар внаслідок американського рішення від 5 березня більше не надавати їм дані військової розвідки. Відсутність зображень груп полонених або значних захоплень покинутої української зброї свідчить про те, що бої не були великої інтенсивності. Протягом трьох років війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір в оборонній позиції, чого зараз явно не було", — пише видання.

Ранее сообщалось, что армия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области.

Мы ранее информировали, что россияне захватили Суджу в Курской области.

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