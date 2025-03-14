Что происходит на Харьковском направлении: Сырский рассказал

В Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, враг не прекращает штурмовых атак. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский лично посетил полосу обороны бригады "Хартия", которая удерживает позиции в этом районе.

Об этом он сообщил в Telegram.

“На месте подробно изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал необходимые указания для решения проблемных вопросов", – заявил Сырский.

Он напомнил, что в мае 2024 года российская армия начала масштабное наступление на Харьковщине, стремясь создать так называемую буферную зону и попытаться захватить Харьков. Однако уже десять месяцев подряд враг терпит поражение и сейчас заблокирован в районе Волчанска, а на некоторых участках фронта отброшен на север.

В частности, 13-я бригада оперативного назначения НГУ Хартия эффективно уничтожает оккупантов, используя беспилотные и роботизированные системы как в обороне, так и в контрнаступательных действиях.

"Благодарю воинов за устойчивость и результативность", — подчеркнул Сырский.

Напомним, Сырский уверял, что Силы обороны на Курщине, в случае необходимости, совершают маневры на более выгодные рубежи.

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