"Будем держать столько, сколько это будет необходимо" — Сырский о Курщине

Сырский уверяет, что Сил обороны на Курщине, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи.

В Курщине, в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, РФ применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций по прорыву нашей обороны, вытеснению украинских войск с территории Курской области. Сырский уверен, что враг стремится перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

"Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", – сказал он.

Также читайте Захват россиянами Суджи: в СНБО сообщили реальную ситуацию на Курщине

По данным главкома ВСУ с начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. лиц. Из них: безвозвратные – более 22,2 тыс., санитарные – 31,8 тыс., пленные – 942 человека.

Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевых бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники, а также почти полторы тысячи дронов.

По словам Сырского, российская авиация совершила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен.

Генерал уверяет, что Сил обороны на Курщине, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения.

"По состоянию на 18 часов, на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника. Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо", — подытожил Александр Сырский.

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что бои идут на окраине Суджи. Однако сегодня нардеп Роман Костенко заверил, что ВСУ не вышли из Суджи.

По информации Deep State, россияне сейчас бросили в бой все ресурсы, которые собирали длительное время.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.