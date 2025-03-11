В ВСУ объяснили, будут ли мобилизовывать женщин

Женщины должны быть готовы приобщиться к защите Украины, если этого потребуют обстоятельства. В то же время, по ее мнению, пока нет причин для введения обязательной мобилизации женщин.

Такое мнение высказала новоназначенная советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева в эфире " Радио Культура ".

"Упрекают, что права и обязанности должны быть одинаковыми, потому что это записано в Конституции. Но наши женщины не были включены в систему подготовки, не подвергались призыву. Это не было узаконено", — сказала она.

Оксана Григорьева подчеркнула, что даже во время войны Украина не должна мобилизовывать женщин. По ее словам, в стране достаточно мужчин, которые могут быть мобилизованы, вместо того чтобы прятаться «под юбками женщин».

По ее словам, женщины должны быть готовы к защите Украины, однако для этого их следует учить еще в школе. Она предложила внедрить обучение основам тактической медицины и управлению дронами для всех учащихся.

Напомним, нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко добавил, что вопрос обязательной службы женщин в Украине сейчас даже не обсуждается.

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