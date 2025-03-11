Атака на Москву – путь к окончанию войны, – Портников

Украинская массированная атака беспилотниками на Москву и область 11 марта – это сигнал и для российских властей, и для администрации президента США Дональда Трампа. Эта атака является путем к окончанию войны.

Такое мнение украинский журналист, публицист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

Портников объяснил, что мог означать сигнал, поданный самой массированной атакой на Москву с начала войны.

"Этот сигнал, который был дан Владимиру Путину в день, когда украинская и американская делегации встречаются в Саудовской Аравии — это напоминание о том, что война на истощение может продолжаться не только на территории Украины, но и на территории самой РФ", — сказал журналист.

По его словам, это также можно считать сигналом и для администрации Трампа.

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"Даже в тот момент, когда эта администрация размышляет о возможности возобновления военной помощи для Украины и считает эту помощь единственным инструментом для украинского противостояния российской агрессии, Украина может совершать такие массированные атаки на Москву и другие города агрессивной страны, которая продолжает жить войной и мечтами о новых войнах. И поэтому США должны думать о том, как остановить агрессивные намерения режима РФ, а не заниматься его блудливым и лживым умиротворением, которое все равно закончится крахом всех иллюзий, которые еще находятся в повестке дня президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения", – высказался Портников.

Он также акцентировал, что если война будет продолжаться только на территории Украины, то у Кремля не будет никакого стимула для завершения боевых действий, невзирая на серьезность экономических санкций против России.

"А вот если война происходит в самой России; если вместо новой территории россияне получают территорию на кладбище; если становится понятным, что жертвами войны становятся не только те, кто за деньги нанимается в вооруженные силы РФ убивать украинцев и совершать другие позорные преступления на чужой земле, тогда россияне начинают задумываться о том, насколько "выгодной" и "приятной" для них является война, как бы она ни отвечала самой государственной философии РФ как агрессивного образования на протяжении последних многих столетий. А самое главное – чтобы задуматься о последствиях войны для себя лично и членов своих семей могли жители российской столицы", – рассказал публицист.

И именно поэтому, по его мнению, в Кремле сейчас напуганы последствия этой атаки.

"Именно поэтому Владимир Путин будет вынужден обращать внимание на то, как будут меняться настроения москвичей в течение следующих месяцев и лет изнурительного российско-украинского противостояния. И именно поэтому российский президент может задуматься о перемирии в этой войне хотя бы для того, чтобы настроения жителей, напуганных атакой, немного остыли, и они решили, что эта атака – это уже не обыденность жизни в Москве, а эпизод, связанный с эксцессами противостояния между Россией и Украиной. Поэтому атака на Москву – путь к окончанию войны", – резюмировал Портников.

Напомним, руководитель украинского ЦПД Андрей Коваленко заявил, что массированная атака на Москву на фоне переговоров Украины и США в Саудовской Аравии – это сигнал Путину, что он также должен быть заинтересован в прекращении воздушных ударов.