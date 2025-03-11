Прекратили ли США помогать Украине с разведданными: эксперт Defense Express объяснил

Он считает, что такие заявления могут не соответствовать действительности.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский выразил сомнения по поводу утверждений о том, что Соединенные Штаты ограничили передачу разведывательных данных Украине. Он считает, что такие заявления могут не соответствовать действительности.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Если какая-то игра и происходит, то она не очень стыкуется с реальностью", – сказал Киричевский.

Он объяснил, что украинские системы HIMARS переданы без интеграции в систему Link 16 – общую сеть связи НАТО, которая в теории могла бы позволить США дистанционно заблокировать использование этих установок. "У нас нет такой системы, которую американцы могли бы выключить нажатием рубильника", – отметил эксперт.

Аналогичную ситуацию он привел в контексте заявлений о возможной блокировке контейнеров радиоэлектронной борьбы для F-16. Киричевский скептически отнесся к утверждениям, что якобы российский комплекс "Орешник" взорвался в воздухе. "Как этот автор смог увидеть "Орешник" в небе, сидя за океаном – этот вопрос открыт", – добавил он.

Что касается передачи данных о пусках российских ракет и взлетах стратегических бомбардировщиков, эксперт привел пример с предварительными сообщениями о якобы прекращении такого взаимодействия.

"Когда появились слухи об отключении этих данных, была паника, что мы не сможем отслеживать российские стратегические бомбардировщики. Но когда россияне устроили очередной массированный удар, наши силы ПВО смогли эффективно его отразить. Более того — взлететь Ту-95МС с российских аэродромов были зафиксированы", — отметил Кирилл.

По его мнению, если бы США действительно отключили важные данные, это имело бы более серьезные последствия, например, проблемы с энергетической инфраструктурой Украины. "Поэтому следует разделять реальные военные события и информационные вбросы, которые могут быть направлены на создание паники", – подытожил он.

Напомним, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что США не прекращали предоставлять Украине разведывательные данные для оборонных операций.