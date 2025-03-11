Чи припинили США допомагати Україні з розвідданими: експерт Defense Express пояснив

Він вважає, що такі заяви можуть не відповідати реальності.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський висловив сумніви щодо тверджень про те, що Сполучені Штати обмежили передачу розвідувальних даних Україні. Він вважає, що такі заяви можуть не відповідати реальності.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Якщо якась гра і відбувається, то вона не дуже стикується з реальністю", – сказав Киричевський.

Він пояснив, що українські системи HIMARS передані без інтеграції у систему Link 16 – спільну мережу зв’язку НАТО, що в теорії могла б дозволити США дистанційно заблокувати використання цих установок. "У нас немає такої системи, яку американці могли б вимкнути натисканням рубильника", – зазначив експерт.

Аналогічну ситуацію він навів у контексті заяв про можливе блокування контейнерів радіоелектронної боротьби для F-16. Киричевський скептично поставився до тверджень, що нібито російський комплекс "Орешник" вибухнув у повітрі. "Як цей автор зміг побачити "Орешник" у небі, сидячи за океаном – це питання відкрите", – додав він.

Щодо передачі даних про пуски російських ракет і злети стратегічних бомбардувальників, експерт навів приклад із попередніми повідомленнями про нібито припинення такої взаємодії.

"Коли з’явилися чутки про відключення цих даних, була паніка, що ми не зможемо відстежувати російські стратегічні бомбардувальники. Але коли росіяни влаштували черговий масований удар, наші сили ППО змогли ефективно його відбити. Ба більше – злети Ту-95МС з російських аеродромів були зафіксовані", – зазначив Киричевський.

На його думку, якщо б США справді відключили важливі дані, це мало б значно серйозніші наслідки, наприклад, проблеми з енергетичною інфраструктурою України. "Тому варто розділяти реальні воєнні події та інформаційні вкиди, які можуть бути спрямовані на створення паніки", – підсумував він.

Нагадаємо, спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що США не припиняли надавати Україні розвідувальні дані для оборонних операцій.