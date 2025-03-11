Археологи виявили у "Печері черепів" червоного черв’яка з Біблії: фото

На івриті червоний барвник називається "толаат шані", що в буквальному перекладі означає "малиновий черв’як". Згадки про цей барвник можна зустріти у Старому Завіті.

В Іудейській пустелі є "Печера черепів". Ізраїльські археологи виявили в ній 3800-річний клапоть тканини, пофарбованої за допомогою барвника "червоний черв’як". Для його виготовлення використовувалися подрібнені туші та яйця комах. У Священних Писаннях міститься 25 згадок про цей барвник.

Про це пише Daily Mail.

З оприлюдненого Управлінням старожитностей Ізраїлю релізу випливає, що розмір знайденої в печері тканини не перевищує двох сантиметрів. Проведений вченими аналіз показав, що незабарвлені лляні нитки переплетені з пофарбованими вовняними нитками. Разом вони утворюють гратчастий візерунок.

"Червоний черв’як" виготовляли зі щитівки, яка мешкає на дубах. Червоний колір барвнику надає камінова кислота, яка виробляється самками та яйцями цієї комахи. Тисячі років тому люди обприскували оцтом зібраних жуків, після чого сушили. Отриманий із подрібнених комах червоний порошок застосовувався для фарбування тканини.

У Священних Писаннях міститься 25 згадок про цей барвник / Фото: Управління старожитностей Ізраїлю

На івриті червоний барвник називається "толаат шані", що в буквальному перекладі означає "малиновий черв’як". Згадки про цей барвник можна зустріти у Старому Завіті.

"Червоний черв’як" виготовляли зі щитівки, яка мешкає на дубах / Фото: Управління старожитностей Ізраїлю

Аналіз вуглецю-14 показав, що виявлений у печері фрагмент тканини датується 1767-1954 роками до н.е. (бронзовий вік).

Виявлений у печері фрагмент тканини датується 1767-1954 роками до н.е. (бронзовий вік) / Фото: Управління старожитностей Ізраїлю

За словами доктора Наама Сукеника, який є одним із співавторів дослідження, точний вік барвника та його походження було визначено за допомогою сучасних методів аналізу. "Червоним черв’яком" барвник називається не просто так. У давнину під терміном "черв’як" було прийнято розуміти всіх комах та стадії їх розвитку.

Нагадаємо, вперше за 1900 років науковці змогли прочитати стародавній текст судової справи, яка розглядалася в Іудеї за часів розквіту Римської імперії.

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