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Стали відомі останні дані про стан здоров'я Папи Римського

Стали відомі останні дані про стан здоров'я Папи Римського

Папа Римській / Фото: Associated Press

Понтифік продовжує лікування в лікарні.

Ватикан поділився інформацією про те, що після останнього лікування стан здоров'я Папи Римського стабілізувався, і побоювання за його життя вже немає.

Про це повідомляє Vatican News.

"Покращення, яке спостерігалося в попередні дні, закріпилося, що підтверджується як результатами аналізів крові, так і клінічними ознаками та доброю реакцією на фармакологічну терапію", - йдеться в повідомленні.

Попри покращення стану здоров'я Папи Франциска, складна клінічна ситуація та серйозні інфекційні показники вимагають подовження його перебування в лікарні для продовження терапії ще кілька днів.

Понтифік, перебуваючи в лікарні, зумів зв'язатися з представником Римської курії, прийняти причастя та помолитися в каплиці. Окрім цього, він надіслав телеграму з побажаннями для постраждалих від повені в Аргентині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франциска стався бронхоспазм, який ускладнив дихання. Лікарі розпочали неінвазивну вентиляцію легень під час госпіталізації. Повідомляли, що стан Папи Римського є критичним. 

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