Папі Римському залишилося менше 72 годин – ЗМІ

Повідомлення не були перевірені офіційними особами Ватикану.
Папа Римський Франциск перебуває у критичному стані.
Про це повідомило видання Life Site News.
Кореспондент у Ватикані Майкл Хейнс передав повідомлення з посиланням на "надійні джерела" у лікарні Джемеллі, в яких йдеться, що Франциску залишилося жити менше 72 годин.
Проте як пише Vatican News, клінічна картина Святішого Отця, який хоч і перебуває у критичному стані, дещо покращилася.
У повідомленні зазначається, що також 24 лютого не було жодного епізоду астматичного респіраторного кризу, а деякі лабораторні аналізи покращилися. Не викликає занепокоєння поява легкої ниркової недостатності.
Киснева терапія триває, хоча і з дещо зменшеним потоком та відсотком кисню.
Лікарі, зважаючи на складність клінічної картини, поки що обережні з прогнозами.
Нагадаємо, Кардинал Джанфранко Равазі припустив, що Папа може покинути престол.
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