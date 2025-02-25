Папі Римському залишилося менше 72 годин – ЗМІ

Повідомлення не були перевірені офіційними особами Ватикану.

Папа Римський Франциск перебуває у критичному стані.

Про це повідомило видання Life Site News.

Кореспондент у Ватикані Майкл Хейнс передав повідомлення з посиланням на "надійні джерела" у лікарні Джемеллі, в яких йдеться, що Франциску залишилося жити менше 72 годин.

Проте як пише Vatican News, клінічна картина Святішого Отця, який хоч і перебуває у критичному стані, дещо покращилася.

У повідомленні зазначається, що також 24 лютого не було жодного епізоду астматичного респіраторного кризу, а деякі лабораторні аналізи покращилися. Не викликає занепокоєння поява легкої ниркової недостатності.

Киснева терапія триває, хоча і з дещо зменшеним потоком та відсотком кисню.

Лікарі, зважаючи на складність клінічної картини, поки що обережні з прогнозами.

Нагадаємо, Кардинал Джанфранко Равазі припустив, що Папа може покинути престол.

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