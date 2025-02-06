Папа Римський закликав молодь України пробачати ворогам

Франциск також наголосив на важливості діалогу як засобу побудови миру.

Папа Римський Франциск закликав українську молодь пам’ятати своїх героїв і пробачати своїм ворогам. А ще він закликав "протистояти інстинкту відповідати на удар іншим ударом".

Про це повідомляє Vatican News.

Під час відеоконференції з 250 молодими українцями з Києва, різних міст Європи та Америки Папа Франциск відповів на запитання і закликав прощати, попри виклики, з якими стикається українська молодь тоді, коли її країну продовжує спустошувати війна.

Понтифік закликав молодь до патріотизму і не ховатися від усіх проблем, від війни.

"Кожна молода людина має свою місію. У важкі часи молоді люди повинні нести вперед "дух Батьківщини". Ваша Батьківщина зранена війною, але любіть її. Любити свою Батьківщину – це прекрасно", – сказав Франциск.

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35-річна Тетяна з Чикаго запитала у нього: "Як нам прощати і вчити дітей прощати, коли війна залишає глибокі рани в наших серцях?"

"Прощення є однією з найважчих речей. Це важко для всіх, навіть для мене. Але мені допомагає ця думка: я повинен пробачити, як мене пробачили. Кожен з нас повинен пам’ятати, як ми були прощені. Мистецтво прощення нелегке, але ми повинні продовжувати рухатися вперед і завжди прощати", – відповів Папа Римський.

Він також наголосив на важливості діалогу як засобу побудови миру, водночас визнавши, що він не завжди можливий через "упертість декого".

"Війна завжди руйнує. Ліками є діалог: завжди, між собою, навіть з тими, хто нам протистоїть. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу. Мир будується через діалог. Це правда, що іноді діалог неможливий через упертість декого, але ми завжди повинні докладати зусиль", – висловився понтифік.

До слова, у грудні 2024 року Папа Франциск у контексті війни в Україні заявив, що лицемірно говорити про мир і водночас озброюватися.