Папа Римский призвал молодежь Украины прощать врагов

Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь помнить своих героев и прощать своих врагов. А еще он призвал "противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом".

Об этом сообщает Vatican News.

Во время видеоконференции с 250 молодыми украинцами из Киева, разных городов Европы и Америки Папа Франциск ответил на вопросы и призвал прощать, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается украинская молодежь, когда ее страну продолжает опустошать война.

Понтифик призвал молодежь к патриотизму и не прятаться от всех проблем, от войны.

"Каждый молодой человек имеет свою миссию. В трудные времена молодые люди должны нести вперед "дух Родины". Ваша Родина ранена войной, но любите ее. Любить свою Родину – это прекрасно", – сказал Франциск.

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35-летняя Татьяна из Чикаго спросила его: "Как нам прощать и учить детей прощать, когда война оставляет глубокие раны в наших сердцах?"

"Прощение является одной из самых трудных вещей. Это тяжело для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен простить, как меня простили. Каждый из нас должен помнить, как мы были прощены. Искусство прощения нелегкое, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать", — ответил Папа Римский.

Он также отметил важность диалога как средства построения мира, в то же время признав, что он не всегда возможен из-за "упрямства некоторых".

"Война всегда разрушает. Лекарством является диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Это правда, что иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия", — высказался понтифик.

К слову, в декабре 2024 года Папа Франциск в контексте войны в Украине заявил, что лицемерно говорить о мире и в то же время вооружаться.