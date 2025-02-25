Через атаку по Україні Польща підіймала військову авіацію

Ці заходи були спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Польща підіймала у небо військову авіацію вранці 25 лютого через російську ракетну атаку по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація", – йдеться у заяві командування.

"Відповідно до чинного порядку оперативний командувач РСЗ задіяв усі наявні у нього сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність", – вказано в повідомленні.

Ці заходи були спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Оперативне командування наголосило, що контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого Росія влаштувала атаку на Україну ракетами та безпілотниками.